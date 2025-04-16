60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Tanıtım Toplantısı Yapıldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde yapılan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, eski federasyon başkanı Ünal Tolun, 1974 yılı genel klasman birincisi Seyit Kırmızı ile 2001 ve 2003 yıllarının genel klasman birincisi Mert Mutlu katıldı.

Önemli Katkılar ve Hedefler

Toplantıda konuşan Hasan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Türk bisikletinin gelişiminde büyük katkılar sağladığını vurguladı. Yıldırım, organizasyonun uluslararası alanda ülkenin tanıtımına önemle değinerek, "Bu köklü organizasyon, yarım asrı aşan bir süredir uluslararası yol yarışları arasında seçkin bir konuma sahiptir," dedi.

2024 Turunun Detayları

2024 yılında gerçekleşecek olan organizasyon, 27 Nisan tarihinde Antalya'dan başlayacak ve 4 Mayıs tarihinde İzmir'de sonlanacak. Bu yıl toplamda 8 etap ve 1153 kilometrelik zorlu parkur ile gerçekleştirilecek olan TURA, 23 takım ve 161 sporcu katılacak.

Başarı Mesajları ve Teşekkürler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, organizasyonun 5 kıtada 200 ülkede milyonlarca haneye ulaşacağını belirtti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, 60 yıllık süreçte Türk bisikletinin önemli bir yol katettiğini ifade ederek, bu organizasyonun sadece bir yarış değil, aynı zamanda ülke tanıtımında büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Uluslararası Katılımlar

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek doğa dostu bisiklet yarışı olma özelliği taşımaktadır. Tura 13 ülkeden, 3 World Tour Team, 13 Pro Team ve 7 Continental Team katılacak. Yarışın kazananı, belirlenen kriterlere göre Turkuaz Forma'nın sahibi olacak.

Organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde yayın yapılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Yarış boyunca Türkiye'nin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri ekranlara yansıyacak.

Bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Programda, turu birincilikle tamamlayan sporcuya verilecek şampiyonluk kupası da tanıtıldı.

Bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Programda, turu birincilikle tamamlayan sporcuya verilecek şampiyonluk kupası da tanıtıldı.