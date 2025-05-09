60. Türk Pediatri Kongresi'nde Çocuk Sağlığına Dikkat Çekildi

Türk Pediatri Kongresi'nde Çocuk Sağlığının Önemi Vurgulandı

Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 60. Türk Pediatri Kongresi, çocuk sağlığına dair güncel verileri ve hekimlerin karşılaştığı sorunları ele almak amacıyla toplandı. "Pediatrinin Değişen ve Zorlaşan Yüzü" temasıyla gerçekleştirilen kongre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentindeki bir otelde yapıldı.

Özgür Kasapçopur'dan Önemli Açıklamalar

Kongrenin açılışında konuşan Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocukların sağlığı için işlenmiş gıdalardan, sosyal medyadan ve aşırı ilaç kullanımından korunmasının gerekliliğine değindi. Kasapçopur, "Çocukların ağrısız, acısız, özgürce hareket edebildiği bir dünya yaratmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hekimliğin Önemi ve Mücadele

Prof. Dr. Kasapçopur, hekimliğin yüksek yarar gözeterek yapıldığını ve bunun misi on odaklı bir anlayışla gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmanın imkansız olduğunu belirtti. Çocukların haklarını korumanın ve yaşam hakkını savunmanın önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Nur Canpolat'tan Hekimlik Mesleğine Dair Değerlendirme

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat ise hekimliğin ruhunu ve saygınlığını korumak adına toplandıklarını ifade etti. Hekimliği bir sanat ve dayanışma olarak tanımlayan Canpolat, karşılaştıkları zorlukların arttığını ve bu güçlüklerin görünür kılınmasının önemine dikkat çekti.

Bu yıl düzeninen kongre, interaktif oturumlarla, çocuk sağlığına dair pek çok soruya yanıt aradı. Çocukların sağlıklı bir gelecek yaşamaları için gereken önlemler ve çözümler masaya yatırıldı.

Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Türk Pediatri Kongresi'nde çocuk sağlığına dair güncel veriler, hekimlerin sorunları ve geleceğe yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, konuşma yaptı.

Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Türk Pediatri Kongresi'nde çocuk sağlığına dair güncel veriler, hekimlerin sorunları ve geleceğe yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, konuşma yaptı.