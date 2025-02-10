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61. Münih Güvenlik Konferansı 14 Şubat'ta Başlıyor

61. Münih Güvenlik Konferansı, Ukrayna Barış Planı ve Orta Doğu gündemiyle 14 Şubat'ta başlıyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:45
61. Münih Güvenlik Konferansı 14 Şubat'ta Başlıyor

61. Münih Güvenlik Konferansı 14 Şubat'ta Başlıyor

Almanya'nın Münih kentinde 14 Şubat'ta başlayacak olan 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC), bu yıl önemli konulara ev sahipliği yapacak. Konferansın ana gündeminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı ve Orta Doğu'daki durum öne çıkacak.

Konferansa Önemli İsimler Katılacak

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, düzenlediği basın toplantısında, 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek konferansa Rusya yetkililerin davet edilmediğini ancak Rus muhalefetinin önde gelen isimlerinin Münih'te temsil edileceğini belirtti. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi üst düzey yetkililerin de konferansta yer alacağı ifade edildi.

Gündemdeki Diğer Konular

Heusgen, konferansa NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi 50'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılacağını, ayrıca yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının da toplantıda yer alacağını duyurdu. Heusgen, dünya genelindeki sorunları Berlin Duvarı'nın inşası ve Küba füze krizinin yaşandığı dönemlerle karşılaştırarak, iklim değişikliği, enerji, gıda güvenliği, yapay zeka ve ekonomi konularının da dikkatle ele alınacağını kaydetti.

Orta Doğu'da Güçlü Temsil

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bu yıl konferansa ilk kez katılacak. Heusgen, Orta Doğu'dan güçlü bir temsiliyetin olacağını, bunun yanı sıra geçen yıl olduğu gibi İsrail, Arap ve Körfez ülkelerinden temsilcilerin de yer alacağını vurguladı.

Ukrayna Barış Planı Üzerine Beklentiler

Heusgen, konferansta Ukrayna Barış Planı'nın açıklanıp açıklanmayacağını kestiremediğini ancak bu konunun görüşülmesi için önemli bir platform olacağına inandığını sözlerine ekledi. Keith Kellogg'un konferansa katılmasıyla birlikte bu sürecin ilerleyeceği umudunu taşıdığını belirtti.

61. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açılış konuşmasıyla 14 Şubat'ta start alacak.

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