Kütahya'da 'Ecem ile Çilek' Vantrolog Gösterisi Çocuklardan Büyük İlgi

Kütahya'da 'Ecem ile Çilek' Vantrolog Gösterisi Çocuklarla Buluştu

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde keyifli etkinlik

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Ecem ile Çilek" vantrolog gösterisi, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Renkli sahne performansları, eğlenceli diyaloglar ve interaktif anlatımıyla ön plana çıkan gösteri, minik izleyicilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Vantrolog Ecem ile sevimli karakter Çilek'in sunduğu eğitici ve eğlenceli performans, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük beğeni topladı.

Etkinlik, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini amaçlarken, katılımcılar yapılan organizasyondan memnuniyetle ayrıldı. Etkinlik sonunda aileler, benzer kültür ve sanat organizasyonlarının artarak devam etmesini temenni etti.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, her yaştan vatandaşa hitap eden kültürel ve sanatsal etkinliklerle kentin sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

