Esenyurt’ta Lastik Yakıp Yol Kapattılar: 144 Bin TL Ceza ve Ehliyet İptali

Olayın Detayları

İstanbul Esenyurt’ta trafik magandaları yol kapatıp lastik yaktı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir caddede yaşandı.

Bir grup şahıs caddeyi trafiğe kapatarak trafik akışını durdurdu. Araçları ile lastik yakarak çevreyi dumana boğdular ve onlarca vatandaş dakikalarca cadde üzerinde beklemek zorunda kaldı.

Uzun süre devam eden sözde eğlencenin ardından polis ekipleri müdahale ederek şahısları tespit etti ve cezai işlem uyguladı.

Caddeyi kapatarak lastik yaktığı tespit edilen şahıslara toplamda 144 bin TL para cezası kesildi, ehliyetlerine el konuldu ve araçlarının trafikten men edildiği öğrenildi.

Görüntüler

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Esenyurt’ta lastik yakıp yol kapattılar: 144 bin TL ceza yediler