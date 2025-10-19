İstanbul'da Gazze ile Dayanışma Programı Sefaköy'de Düzenlendi

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Gazze ile Dayanışma Programı" gerçekleştirildi. Program, İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu ve İHH İnsani Yardım Vakfı Küçükçekmece Temsilciliği organizasyonunda, Küçükçekmece Sefaköy Atatürk Parkı'nda yapıldı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açıklamalar ve Çağrılar

İHH Küçükçekmece Temsilciliği Teşkilat Başkanı Uğur Kuru, Gazze Şeridi'nde yıllardır süregelen saldırıların sadece bir çatışma olmadığını, açıkça sivil halkı hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden soykırım niteliğinde uygulamalar olduğunu belirtti.

Kuru, elektrik, su, ilaç ve temel yaşam malzemelerine erişimin engellenmesinin Gazze'de yaşamı sürdürülemez hale getirdiğini vurguladı ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ile çeliştiğini söyledi.

Konuşmasında saldırıların fiziksel yıkımın ötesinde Filistin halkının tarihsel, kültürel ve sosyal hafızasını hedef aldığını ifade eden Kuru, yaşananların bir halkın var olma hakkına yönelik topyekûn yok etme girişimi olduğunu kaydetti.

"Uluslararası toplum ve özellikle Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Avrupa Birliği, bu insanlık suçlarına karşı derhal etkili adımlar atmalı" çağrısında bulunan Kuru, müessif olayların faillerinin yargılanması için süreç başlatılmasının gerektiğini söyledi.

Uğur Kuru, ayrıca Müslüman devletlerin diplomatik, siyasi ve hukuki tüm imkanlarını kullanarak Gazze'deki sivil katliamın durdurulması yönünde daha güçlü bir tavır alması; medyanın ise trajediyi örtbas etmeyen, hakikatten yana bir yayın politikası izlemesi gerektiğini belirtti.

Programda Yapılanlar

Programa, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Bayram Erdem de konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik kapsamında Gazzeli yetim ve öksüz çocuklar için bir hayır çarşısı kuruldu ve katılımcılar tarafından kan bağışı gerçekleştirildi. Program, dayanışma ve yardım çağrılarıyla sonlandırıldı.

