Eskişehir'de motosiklet SUV'ye yandan çarptı: Sürücü yaralandı

Eskişehir'de Uluönder Mahallesi'nde motosikletin SUV'ye yandan çarpması sonucu sürücü yaralandı; Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:20
Kaza, dün gece Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre 26 AHU 375 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 NEU 986 plakalı SUV araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

