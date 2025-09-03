DOLAR
61 Şehit Yakını Uğurlandı: İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşbirliğiyle Umre

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilden daha önce umreye gitmemiş 61 şehit yakınını Diyanet işbirliğiyle kutsal topraklara uğurladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce umre ziyareti yapmamış 61 şehit yakınını kutsal topraklara uğurladıklarını duyurdu.

Uğurlama ve Bakanın mesajı

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle 21 ilden daha önce hiç umre ziyareti yapmamış 61 şehit yakınını dualarla kutsal topraklara gönderdiklerini belirtti.

"Elleri öpülesi şehit annelerimiz, şehit eşleri, şehitlerimizin kıymetli aileleri ne yaparsak yapalım, sizlerin hakkınızı ödememiz mümkün değil. Devletimiz, milletimiz sizlere ebediyen minnettardır. Allah hepinizden razı olsun, Rabb'im yapacağınız ibadetleri kabul etsin."

Paylaşımda uğurlama görüntülerinin bulunduğu bir video da yer aldı.

Yolculardan duygusal sözler

Videoda, Bakan Yerlikaya ile telefonda konuşan bir şehit yakını, "Sayın Bakan'ım, ben 80 küsur yaşındayım. Allah sizden razı olsun, Cumhurbaşkanı'mdan. Tabii ki önce Allah'ımızdan, bütün dualarım Kabe'de..." dedi. Yerlikaya ise "Cenab-ı Allah murat etti, öyle gidiyorsunuz. Biz sadece sebep olduk. Sizi çağıran Rabb'imiz. Dolayısıyla ona şükrediyoruz." ifadelerini paylaştı.

Yerlikaya ile telefonda görüşen bir başka umre yolcusu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum, kafile adına. Allah razı olsun. Hiç gitmeyen annelerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Siz vesile oldunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız vesile oldu. Bu kutsal topraklara gönderdiniz. Allah vatanımıza zeval vermesin. Ümmetsiz vatan olmaz, vatansız ümmet olmaz. Bu kutsal topraklara gönderdiğiniz için hepsinin adına sonsuz teşekkür ediyoruz."

Duygularını paylaşan bir şehit annesi ise, "Bu müjdeli haberi aldığımdan beri o kadar heyecanlıyım ki inanır mısınız hiç uyuyamadım. Allah bir değil bin kere razı olsun. Çok heyecanlıyım. Diyecek kelime bulamıyorum, boğazıma düğümleniyor. Çok mutluyum." dedi.

