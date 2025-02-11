61 Ülke, Yapay Zeka için Etik ve Açık İlkelerde Uzlaştı

Fransa'da düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde, 61 ülke, imzaladıkları ortak bildiriyle yapay zekanın "açık, kapsayıcı ve etik" olması hususunda önemli bir uzlaşı sağladı.

Elysee Sarayından gelen açıklamalara göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen bu zirvede, Hindistan, Çin gibi ülkeler yer aldı.

Bildiride, yapay zekanın iş sektörü üzerindeki etkilerine dair farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini "olumlu" yönde etkileyecek teknolojilerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, yapay zeka yönetişiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir hale getirilmesi için piyasalardaki tekelleşmenin önlenmesi gerektiği ifade edildi.

Yapılan bildiride, yapay zekanın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi gerektiği belirtilirken, bu teknolojinin toplumlar ve gezegen için "sürdürülebilir" hale getirilmesinin öncelik taşıdığına işaret edildi.

Bildiriyi imzalayan ülkeler arasında ABD ve İngiltere bulunmamaktadır.