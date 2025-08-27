62. Uluslararası Şam Fuarı Şam'da Açıldı — Şara, Bolat ve El-Dubeyhi Konuştu

62. Uluslararası Şam Fuarı Şam'da açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar

Şam'da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi yaptı.

Şara'nın değerlendirmeleri

Konuşmasında Şam'ın küresel şehirler arasında seçkin bir yerde olduğunu vurgulayan Şara, Suriye halkının ticaret ve sanayi birikimini ön plana çıkardı. Şara, ülkenin geçmişte baskıcı bir dönem yaşadığını belirterek bu dönemde halkın ruhunun değiştiğini, yatırımcıların ülkeyi terk ettiğini ve ekonominin cazibesini yitirdiğini söyledi.

Şara, sözlerini 'Bu karanlık dönem Suriye halkının zaferi ve eski rejimin çöküşüyle sona erdi' şeklinde sürdürdü ve 'Bugün Suriye'ye sevenleri, halkı, kahramanları ve geçmişinin mirasçıları geri döndü. Hep birlikte ülkeyi yeniden inşa etmeye, kopan bağları onarmaya geldiler.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024 tarihine de atıfta bulunan Şara, yeni Suriye'nin önceliklerinin güvenlik, istikrar ve ekonomik kalkınma olduğunu belirtti. Tarım ve sanayi üretimini artırma, göçmenlerin ve mültecilerin geri dönüşünü sağlama ile elektrik, su ve sağlık hizmetleri gibi temel altyapıların kademeli olarak iyileştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Şara ayrıca Suriye diplomasisinin dünya ile ilişkileri onarmada rol oynadığını, uygulanan yaptırımların ve baskıların kaldırılmasına yönelik sürecin başladığını ve yurt dışındaki Suriyelilerin bilgi, tecrübe, kaynak ve yetenekleriyle ülkeye katkı sunduğunu ifade etti. 'Bugün, dünyanın en eski yerleşim yeri olan Şam'da, bölgenin ilk ve benzersiz fuar alanında toplanarak ... Uluslararası Şam Fuarı ile parlak bir geleceğe birlikte adım atıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası katılım ve işbirlikleri

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Uluslararası Şam Fuarı'nı yeni Suriye için büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Bolat, Türkiye ile Suriye arasında güçlü akrabalık bağlarına vurgu yaparak yeni dönemde Suriye'nin savunma, ekonomi ve diplomasi alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inandığını belirtti. Bolat ayrıca fuara 500'den fazla Türk iş insanı'nın katıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi ise 'Birbirimize benziyoruz' sloganıyla hareket ettiklerini söyleyerek 'Suriye kalkınırsa, Suudi Arabistan da kalkınır' değerlendirmesinde bulundu. El-Dubeyhi, başta enerji sektörü olmak üzere yakın zamanda çeşitli anlaşmaların imzalanacağını ve bugünkü katılımın 24 milyar Suudi riyali tutarındaki ekonomik anlaşmaların devamı olduğunu ifade etti.

Fuarın kapsamı

Fuara ilişkin verilen bilgiye göre etkinlik 5 Eylül'e kadar devam edecek ve 25 ülkeden 1000'den fazla şirket katılıyor. Hatırlatmak gerekirse 61. Uluslararası Şam Fuarı en son 2019'da düzenlenmişti.

