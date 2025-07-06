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63. Uluslararası Bursa Festivali Coşkuyla Başladı

Bursa'da 63. Uluslararası Bursa Festivali, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen coşkulu bir açılışla başladı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 03:22
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 03:22
63. Uluslararası Bursa Festivali Coşkuyla Başladı

63. Uluslararası Bursa Festivali Büyük İlgiyle Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen 63. Uluslararası Bursa Festivali, sanatseverlerle buluşmaya başladı.

Açılış Töreninde Unutulmaz Anlar

Festivalin açılışında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, ünlü Musica Viva Senfoni Orkestrası sahne aldı. Orkestra, muhteşem performansıyla izleyicileri mest etti.

Konser öncesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey da bir konuşma yaparak, "Bursa'nın dört bir yanında bu saatten itibaren sanat etkinlikleri harika biçimde yorumlanacak. Güzel ortamları hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Gecede, önde gelen çellist, orkestra şefi ve Moskova Çaykovski Konservatuvarı Profesörü Alexsander Rudin yönetimindeki Musica Viva Senfoni Orkestrası, seslendirdikleri eserlerle Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı. Konserin sonunda, şef ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen...

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen...

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "63. Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

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