664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Açılış Töreni Gerçekleştirildi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Resmi Açılışı Gerçekleşti

Edirne'de, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Geçen yılın başpehlivanı Antalyalı Yusuf Can Zeybek, göndere bayrak çekerek etkinliği onurlandırdı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'den Anlamlı Mesaj

Edirne Valisi Yunus Sezer, törendeki konuşmasında bu kadim geleneklerin sadece bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda tarih ve kültürün yeniden dirilişi olduğunu vurguladı. Sezer, "Tam 664 yıldır kesintisiz devam eden bu gelenek, yalnızca bireyin gücüyle değil, yüreğin temizliğiyle, niyetin saflığıyla şekillenen bir destandır." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'ın Kültürel Önemi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Kırkpınar'ın bir spor organizasyonu olmanın ötesinde bir kültürel miras olduğunu kaydetti. Akın, "Kırkpınar, sadece geçmişin değil, kadınların, gençlerin, çocukların da bayramı olacak," dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Hakkında

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar yağlı güreşlerini Türkiye'nin en seçkin spor Etkinliği olarak nitelendirdi. Türkiş, "Kırkpınar yağlı güreşleri bizim olimpiyatımızdır," diyerek, organizasyonun prestijini vurguladı.

Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü'nün Vaatleri

Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü, gelecek kuşaklara bu geleneği taşımak için üç yıl içinde üç kalıcı eser yapma sözü verdiklerini açıkladı. Ayrıca, ormanları korumaya yönelik "1 Milyon Fidan Projesi" başlattıklarını duyurdu.

Güreş Müsabakaları Başlıyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakaları, yarın öğleden sonra kura çekimiyle başlayacak. İlk gün yapılacak müsabakalarda küçük ve büyük boy güreşleri yer alıyor.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Edirne'de gerçekleştirildi. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Edirne'de gerçekleştirildi. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.