7.500 Kilometreyle Kök Hücre Bağışına Dikkat Çekiyor

Turun Amacı ve Mesajı

Yücel, bisiklet turuna Babalar Günü'nde başlamasının nedenini, bir çocuğun gülüşü ve bir babanın acısının olmaması için bu yolculuğu gerçekleştirmesi gerektiğine vurgu yaparak açıklıyor. "Gideceğim şehirlerde kök hücre ve organ bağışının önemini anlatacağım. İnsanlar, lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarma şansına sahipler" diyen Yücel, önceki çalışmalarında 500'den fazla çocuğa uygun ilik bulduklarını belirtti.

Acıdan Umuda Yolculuk

2013 yılında oğlu Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Yücel, "Hastalığını öğrenmemizle kaybetmemiz arasında 27 gün geçti. Ameliyatın ardından sadece 9 gün yaşadı ve sonrasında onun organlarıyla 5 çocuğa hayat verdik" diye konuştu. Uzun bir bunalım dönemi yaşadığını belirten Yücel, yaşadığı acıyı umuda dönüştürmeye karar verdi. Oğlunun organlarıyla hayat bulan çocukları ziyaret eden Yücel, onların mutluluğunun kendisi için de bir teselli kaynağı olduğunu ifade etti.

Babalar Günü'nün Önemi

Babalar Günü dolayısıyla içinde bir hüzün olduğunu dile getiren Yücel, "Evladım yaşasaydı şimdi kocaman bir delikanlı olacaktı, belki de birlikte vakit geçirecektik" dedi. Duygularını paylaştığı bu anlamlı günde, "Mutlaka yolda onun ruhu bende olacak. Dilerim başka çocuklar Utku gibi hayatını kaybetmesin" diyerek umut dolu bir mesaj verdi.

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometrelik yeni bir bisiklet turuna başladı. "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla yaptığı turu Çanakkale'den 6'ncı kez başlatan ve 41 ile uğramayı planlayan Yücel, gazetecilere açıklama yaptı.

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin 500 kilometrelik yeni bir bisiklet turuna başladı. "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla yaptığı turu Çanakkale'den 6'ncı kez başlatan ve 41 ile uğramayı planlayan Yücel, gazetecilere açıklama yaptı.