7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Başladı: Geleneksel Sporların İhyası İçin Toplandı

7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Geleneklerimize sahip çıktıkça ortak geleceğimize de sahip çıktığımızı lütfen unutmayalım." diyerek 7. Etnospor Forumu'nun Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladığını duyurdu. Forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getiriyor.

Forumun Önemi ve Katılımcılar

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, forumun yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasına sahip çıkma iradesinin somutlaşmış hal olduğunu vurguladı. 7. Etnospor Forumu, geleneksel sporların ve oyunların ihyası amacıyla düzenlenen dünyadaki en kapsamlı platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Erdoğan, forum süresince önemli oturumların gerçekleştirileceğini belirterek, alanında uzman kişilerin geleneksel sporların şehir hayatıyla entegrasyonu ve bu sporların toplumla olan bağlarını tartışacaklarını ifade etti. Dünya Etnospor Birliği'nin 27 üye ülke ve 41 üye federasyonuyla büyük bir aile haline geldiğini kaydeden Erdoğan, tüm imkanların bu aileyi daha da büyütmek için kullanılacağını söyledi.

Katılım ve Destekler

Forumda, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev de katılarak etkinliğin önemine değindi. Serdar Karagöz gibi önde gelen isimler de forumda yer alıyor. İki gün sürecek olan etkinlikte, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri tartışılacak.

İstanbul Daveti

Erdoğan, tüm katılımcıları 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 7. Etnospor Kültür Festivali’ne davet etti. Erdoğan, festivalin dünyanın tüm renklerini ve geleneklerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını belirtti.

Forum, geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuların ele alınacağı çeşitli panellere ev sahipliği yapacak. Geleneksel Sporların İhyası başlıklı paneller de bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konularını masaya yatıracak.

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.