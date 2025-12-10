Erciyes Üniversitesi: YÖK puanı yükseldi, UI Greenmetric’te uluslararası başarı

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’dan değerlendirme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ’nün UI Greenmetric 2025 ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan Araştırma Üniversitelerinin 2024 yılı performans sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rektör Altun, YÖK değerlendirmesinde ERÜ’nün toplam puanının 53’ten 58.72’ye yükseldiğini belirterek bu artışın üniversitenin araştırma ekosistemindeki güçlenmeyi yansıttığını söyledi.

Altun, söz konusu yükselişi şöyle özetledi: 'Erciyes Üniversitesi olarak hem araştırma kapasitemizi hem de sürdürülebilirlik performansımızı aynı yıl içinde önemli ölçüde yükseltmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Araştırma Üniversiteleri 2024 değerlendirmesinde toplam puanımızı 53’ten 58.72’ye çıkardık. Kapasite, kalite ve iş birliği alanlarında gösterdiğimiz bu yükseliş, üniversitemizin araştırma ekosisteminde kararlı ve istikrarlı biçimde güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor.'

UI Greenmetric 2025 sonuçları ve uluslararası konum

Rektör Altun, UI Greenmetric 2025 sıralamasında ERÜ’nün çeşitli kategorilerde öne çıktığını vurguladı. Altun, üniversitenin Genç Üniversiteler ve Büyük Ölçekli Kampüsler kategorilerinde, ayrıca ilk 50 Genç Üniversite sıralamasında Türkiye üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer aldığını aktardı.

Altun, ayrıca ERÜ’nün dünyanın en çevreci üniversiteleri arasında 66’ncı olduğunu ve Türkiye genelinde 3’üncü sırada bulunduğunu belirtti. Rektör şöyle devam etti:

'Greenmetric 2025 sonuçlarında Erciyes Üniversitesi dünyanın en çevreci üniversiteler arasında dünyada 66’ıncı sırada ve Türkiye’de 3. sırada yer almıştır. Bu yıl ilk defa yine Greenmetric tarafından genç üniversiteler arasında da bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede de üniversitemiz, dünyada 25. ve Türkiye’de 1’inci sırada yer almıştır. Özellikle büyük ölçekli kampüsler kategorisinde de değerlendirmenin yapıldığı Greenmetric’te yine Türkiye’de 1’inci sırada yer alan bir üniversite olmuştur.'

Rektör Altun, bu başarıların yalnızca sıralama sonucu olmadığını, ERÜ’nün bilimsel üretim, çevreye duyarlı kampüs yönetimi ve stratejik adımlarındaki kararlılığın somut göstergeleri olduğunu ifade etti. Ayrıca katkı sunan akademik ve idari personele, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür etti.

'Erciyes Üniversitesi, araştırma odaklı büyümesini ve sürdürülebilirlik vizyonunu aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.'

