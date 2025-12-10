Karabük’te Hematoloji Polikliniği 1. Yılını Tamamladı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Hematoloji Polikliniği, kan hastalıklarının tanı ve tedavisinde sunduğu kesintisiz ve nitelikli sağlık hizmetiyle birinci yılını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Ekim 2024’te gerçekleştirilen 119. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Karabük’e atanan ve 17 Aralık 2024’te hasta kabulüne başlayan Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mahmut Savanoğlu, bir yıldır görevini başarıyla sürdürüyor.

İl Müdürü Kara ve Başhekim Doğan’dan Ziyaret

Hizmetin birinci yılı dolayısıyla Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, Hematoloji Polikliniği’ni ziyaret etti. Ziyarette Uzm. Dr. Mahmut Savanoğlu ile bir araya gelen yöneticiler, hekimimize bir yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kara ve Doğan, poliklinikte tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve tüm personele kolaylıklar diledi.

Uzm. Dr. Savanoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte hematolojik rahatsızlıkların tanı, takip ve tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Böylece hastalar, başka illere sevk edilmeden kendi şehirlerinde daha konforlu şekilde tedavi olma imkânına kavuştu.

Poliklinik hizmetlerine ilişkin bir yıllık veriler kapsamında toplam 6 bin 244 kişi muayene edilirken, bu hastalardan 177’si yatarak, 2 bin 476’sı günübirlik yatan hasta oldu ve yapılan biyopsi sayısı ise 144 olarak gerçekleşti.

Vatandaş talepleri doğrultusunda Hematoloji Polikliniği’nde randevu bekleme süresi bulunmuyor; hastalar MHRS veya 182 üzerinden kolaylıkla randevu alarak beklemeden muayene olabiliyor.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikli sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması konusundaki destekleri için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Milletvekili Cem Şahin ve Milletvekili D. Ali Keskinkılıç’a teşekkür edildi.

Ayrıca, hizmetlerin etkin yürütülmesine katkılarından dolayı Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ile Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mahmut Savanoğlu'na teşekkür edildi.

