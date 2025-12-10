DOLAR
Emine Şahin'e TÜBA-GEBİP Ödülü: Cumhurbaşkanından Ödül Alacak

Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, TÜBA-GEBİP (Sosyal Bilimler) ödülüne layık görülerek 23 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:17
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP Ödülüne (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) layık görülerek önemli bir başarıya imza attı.

Ödül ve Tören

Sosyal Bilimler alanında ödül kazanan Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, 23 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden bu prestijli ödülü alma onurunu yaşayacak.

TÜBA-GEBİP'in Amacı

TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını; bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları ve Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001 yılından beri veriliyor.

TÜBA Başkanı'nın Açıklaması

TÜBA’nın, bilimsel gelişmeye katkı sunan yetkin araştırmacıları teşvik etmeyi ve Türkiye’nin bilim ekosistemini güçlendirmeyi temel görevi kabul ettiğini ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Bu anlayışla her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de TÜBA Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP Ödülleri ve TÜBA-TESEP Ödülleri değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Titiz bir inceleme süreci sonunda uluslararası ölçekte etkisi kanıtlanmış bilimsel çalışmaları, ülkemizin bilim dünyasına yön veren genç araştırmacılarını ve nitelikli akademik eserleri ödüllendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, 2025 yılı ödüllerinin sahiplerini tebrik ediyor; bilime adanmış her bir çalışmanın Türkiye’nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Üniversiteden Tebrik

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "TÜBA-GEBİP Ödülü kazanarak Üniversitemizi onurlandıran Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

