İçerenköy Hali 2026'da Tuzla'ya Taşınıyor — Proje %90+ Tamamlandı

Ataşehir'in 55 yıllık pazarı için taşınma sürecinde son aşama

Ataşehir'de 55 yıldır hizmet veren İçerenköy Meyve Sebze Hali'nin taşınma sürecinde sona gelindi. 1970 yılında kurulan hal, zamanla yerleşim alanlarının ortasında kalması nedeniyle başta trafik ve çevre kirliliği olmak üzere çeşitli sorunlara neden oluyordu.

Bölge sakinlerinin tepkileri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve halin taşınması için proje başlatıldı. Yeni hal, Tuzla Aydınlı'da 460 bin metrekare üzerinde konumlanıyor ve 236 bin metrekare kapalı alana sahip. Proje şu an yüzde doksanının üzerinde tamamlandı.

Taşınma ile birlikte şehir içindeki trafik ve altyapı yükü hafifleyecek, hal esnafı ise daha modern ve kullanışlı bir alana kavuşacak. Projenin tamamlanması ve taşınma takvimi hakkında açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel şunları söyledi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’yla bizim seçim vaatlerimizden biri İçerenköy halinin taşınması konusuydu. Hal binasının yapımı bütün hızıyla sürüyor. Proje artık yüzde doksanının üzerinde tamamlandı. Hal binasının bir aksilik, bir engel olmazsa önümüzdeki yılın ilk yarısında Tuzla’ya taşınacağını öngörüyoruz

Sonuç olarak, İçerenköy Hali'nin taşınmasıyla hem bölgedeki yaşam kalitesinin artması hem de ticari faaliyetlerin daha düzenli bir alana taşınması hedefleniyor. Taşınma için öngörülen dönem 2026 yılının ilk yarısı olarak belirtildi.

ATAŞEHİR'DE 55 YILDIR HİZMET VEREN İÇERENKÖY HALİ’NİN TAŞINACAĞI YENİ HAL PROJESİ YÜZDE DOKSANIN ÜZERİNDE TAMAMLANDI. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL, HAL BİNASININ 2026 YILININ İLK YARISINDA TUZLA'YA TAŞINMASININ ÖNGÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.