Afyonkarahisar'da 630 Doz Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi: 1 Tutuklu

Sinanpaşa'da jandarma baskını

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Sinanpaşa ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 630 kullanımlık sentetik kannabinoid türevi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

