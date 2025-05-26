7. Etnospor Kültür Festivali Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

7. Etnospor Kültür Festivali Kapanış Töreni

7. Etnospor Kültür Festivali, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen büyük bir organizasyon olarak madalya ve sertifikaların verildiği anlamlı bir kapanış töreniyle tamamlandı. Festival, uluslararası alanda kültürel zenginlikleri bir araya getirme hedefiyle gerçekleşti.

Festivalin Önemi

Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenen bu festival, hem yerli hem de uluslararası katılımcıları bir araya getirerek geleneksel sporların ve kültürel örflerin tanıtımını sağlama amacı taşıyordu. Bu yılki etkinlikte, çeşitli spor dallarında başarılı olan sporculara madalyalar ve sertifikalar takdim edildi.

Kapanış Törendi

Kapanış töreninde, festivalin düzenlenmesine emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür edildi. Ayrıca, festivalin gelecekteki etkinlikleri için beklentiler ve hedefler paylaşıldı. Ayrıca, festivalin diğer geleneksel unsurlarına dikkat çekilerek, Türk kültürünün zenginlikleri bir kez daha dile getirildi.

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.