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7. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansına Ödül

7. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı, kapanış töreninde ödül aldı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 22:29
7. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansına Ödül

7. Etnospor Kültür Festivali Kapanış Töreni Gerçekleşti

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreni ile başarıyla tamamlandı. Festival, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenirken, etkinlikte Anadolu Ajansı'na ödül verilmesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı’na Özel Ödül

Bu yıl 7.'si düzenlenen festivalde, Anadolu Ajansı'nın katkıları ve destekleri dolayısıyla ödül alması, medya dünyasında büyük bir takdir topladı. Anadolulu spor ve kültür değerlerinin ön plana çıkarıldığı festivalde, katılımcılar çeşitli etkinliklerle bu mirası yaşatmaya devam etti.

Festivale katılan birçok yerli ve yabancı misafir, etkinlik sırasında Etnospor'un önemine ve değerlerine vurgu yaptı. Kültürel mirası yaşatmanın öneminin vurgulandığı bu etkinlik, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı....

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı. 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde Anadolu Ajansı, "Medya Partnerliği ve Global İletişim Ortaklığı Ödülü" aldı. AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan'ın (ortada) teslim aldığı ödülü Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu (sağda) takdim etti.

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı....

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı. 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde Anadolu Ajansı, "Medya Partnerliği ve Global İletişim Ortaklığı Ödülü" aldı. AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan'ın (ortada) teslim aldığı ödülü Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu (sağda) takdim etti.

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