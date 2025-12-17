DOLAR
Bodrum Belediyesi 2025'te 510 Kişiye Medikal Malzeme Desteği

Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bürosu 2025'te 510 vatandaşa hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve diğer medikal malzeme desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:48
Bodrum Belediyesi 2025'te 510 Kişiye Medikal Malzeme Desteği

Bodrum Belediyesi 2025'te 510 Kişiye Medikal Malzeme Desteği

Genel sağlık hizmetlerine devam eden Bodrum Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu aracılığıyla medikal malzeme desteğini sürdürüyor. İlçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen hizmet kapsamında ekipler, yatağa bağımlı ve medikal malzeme gereksinimi olan kişilere dönüşümlü destek sağlıyor.

Başvuru ve Hizmet Süreci

Sağlık Hizmetleri Bürosu, gelen talepleri değerlendiriyor ve gerekli evrakların kontrolünden sonra uygun bulunan başvurulara bedelsiz malzeme teslim ediyor. Destek verilen malzemeler arasında hasta yatağı, manual tekerlekli sandalye, oturaklı tuvalet, yürüteç ve koltuk değneği bulunuyor.

2025'te Sağlanan Destek

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 2025 yılı içerisinde 510 vatandaşa destek sağlandı. Dağılım şu şekilde:

195 vatandaşa hasta yatağı, 128 vatandaşa tekerlekli sandalye, 77 vatandaşa yürüteç, 65 vatandaşa koltuk değneği ve 45 vatandaşa oturaklı tuvalet desteği verildi.

Sosyal belediyecilik doğrultusunda kent genelinde çalışmalarını özveri ile sürdüren Sağlık Hizmetleri Bürosu, medikal malzeme ihtiyacı olan vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ

