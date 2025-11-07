Afşin'de Kaza: Fiat Tofaş İkiye Ayrıldı — 2 Yaralı

Afşin'de Trafik Kazası: Fiat Tofaş İkiye Ayrıldı

Afşin-Göksun karayolu Hüyüklü kavşağında iki araç çarpıştı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay, Afşin-Göksun karayolu Hüyüklü kavşağında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, 21 AEM 391 plakalı otomobil ile 46 ADF 413 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Fiat Tofaş marka otomobilin ikiye bölündüğü görüldü.

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı; araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

