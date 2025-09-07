7 Eylül 2025 Özel Haber Gündemi: Küresel Sumud, FLEETSTAR, TEKNOFEST ve Gündem Başlıkları

1- Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerin hazırlıkları sürüyor

Barış Seçkin / Sicilya

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerin hazırlıkları devam ediyor. Aktivistler, gazeteciler ve siyasetçilere verilen eğitimler karada sürdürüldü.

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia:

"(Diğer tekneleri beklerken) Karada kalmayı tercih ettik. Burada kalarak tüm yolcularımıza, yani bütün aktivistlere, gazetecilere, siyasetçilere verdiğimiz eğitimi sürdürme imkanımız oldu"

"Tek amacımız, Gazze'ye bir insani koridor açmak, Gazze'ye yardım ulaştırmak"

2- Milli gemilerin "kalbi" üç kıtada atıyor

Göksel Yıldırım / Ankara

FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi, yazılım ve donanım olarak milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirildi ve 2020'den beri yurt dışına ihraç ediliyor. HAVELSAN, Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkenin deniz kuvvetleri platformlarına bu sistemleri entegre etti.

3- TEKNOFEST yarışmaları, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekliyor

Firdevs Bulut Kartal / Aksaray

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır:

"Gençler bir yıl boyunca gece gündüz emek veriyorlar, ön tasarımdan atışa hazırlığa kadar çok kritik aşamalardan geçiyorlar. Burada gökyüzüne uzanan hayallerimizi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli aşamalarından birini yaşıyoruz"

"Bu yarışmalar ülkemizin kritik alanlarda kendi teknolojisini geliştirmesi noktasında çok önemli bir rol oynuyor"

4- Van'daki Kevenli Kalesi kalıntısında çivi yazılı 76 pithos ortaya çıkarıldı

Mesut Varol / Van

İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı eteklerindeki Kevenli Kalesi kalıntılarında yürütülen arkeolojik kazılarda Urartular dönemine tarihlenen çivi yazılı 76 pithos bulundu. Kazılarda ayrıca künk ve duvar resimleri de gün yüzüne çıkarıldı.

Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç:

"Ortaya çıkardığımız bu pithoslardan (küpler) örnekler alacağız. Bu yıl deneme amaçlı bir pithosu açtık. Bu pithosta sınırlı sayıda tohum taneleriyle karşılaştık"

5- Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa "kasten yaralama" davası

Elif Somuncu / İstanbul

İddianamede, sanık Kerem Demir'in, çocuğunun solunum cihazını almak için görüştüğü boşanma aşamasındaki eşinin yanından aracıyla geçtiği, daha sonra geri gelerek müştekiyle birlikte çöp konteynerlerine çarptığı anlatıldı. Çarpmanın etkisiyle kadının yerden yükseldiği belirtilen iddianamede, sanığın arabası "silah" sayılarak kasıtlı davranışla müştekiye çarptığı öne sürüldü.

Savcılık, sanığın "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

6- Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının 459. yılı

Hamdi Dindirek / İstanbul

Osmanlı tarihinin en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatı boyunca imparatorluğun sınırlarını iki katına çıkararak hem doğuda hem batıda önemli zaferlere imza attı. Zigetvar Seferi sırasında 7 Eylül 1566'da vefat eden Sultan Süleyman, Süleymaniye Camisi başta olmak üzere sayısız eser ve kanunnameleriyle tarihe geçti.

7- Altının onsu Fed'e dair artan güvercin beklentilerle yeni zirveye ulaştı

Ali Canberk Özbuğutu - Mahmut Çil / İstanbul

Uluslararası piyasalarda ons altın yeni zirve seviyelerine ulaştı. Uzmanlar merkez bankalarının alımları, ülkelerin savunma harcamalarındaki artış, ABD'de faizlerde düşüş beklentileri ve büyümedeki yavaşlama eğilimlerinin altını desteklediğini belirtiyor.

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu: "Altın tarafında merkez bankalarının alımları, küresel açıdan ülkelerin silahlanmaya daha çok bütçe ayırıyor olmaları, ABD'de faizin düşüşü, büyümedeki yavaşlama eğilimi gibi bunların hepsi altın fiyatını destekleyecek argümanlar"

Colendi Menkul analisti Sadullah Çalışır: "Resesyon için henüz önemli sinyaller yok. Ancak istihdamdaki zayıflık bundan sonra büyümeye ilişkin ciddi bir risk unsuru oluyor"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen: "Ons altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 37 değer kazandığı güçlü bir yılı daha da ileriye taşıdı"

8- Aliağa Petkimspor "sıkı" çalışıyor

Mustafa Güngör / İzmir

Başantrenör Özhan Çıvgın:

"Avrupa Kupası'nda şu anda kafamızdaki gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gitmek ama orada özellikle ilk turdan sonra yolumuzun açık olacağını düşünüyorum"

"Türkiye ligi temposu da çok ağır olacak. İki tarafı oynayabilmemiz, adapte olmamız lazım. Bu, bizim için en önemlisi"

9- Sakaryaspor'a teknik direktör dayanmıyor

Emre Ayvaz / Sakarya

Trendyol 1. Lig'e 10 yıllık özlemin ardından 2022'de dönen Sakaryaspor'da son 3 sezonda 9 teknik direktör görev yaptı. Bu sezonun 4. maçından sonra teknik adam İrfan Buz ile yollar ayrıldı; kulüpte görevde en fazla 29 hafta ile Tuncay Şanlı kaldı.

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.