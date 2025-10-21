7 Güzel'den Ankara'da "Zafer Destanı" Konseri — 8 Kasım CSO Ada

Konser Detayları

Seven Beauties (7 Güzel), Türk dünyasının 12. yüzyıl filozofu ve şairi Nizami-i Gencevi'nin "7 Güzel" eserinden ilhamla kurulan çok uluslu bir müzik grubudur. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan 7 kadın sanatçının bir araya geldiği topluluk, Ankara'da dinleyicilerle buluşuyor.

Grup, 8 Kasım'da CSO Ada Ankara, Tarihi Salon'da vereceği "Zafer Destanı" konseriyle sahne alacak. Etkinliğin müzik direktörlüğünü Azerbaycan devlet sanatçısı Turan Manafzade üstlenirken, anlatıcı koltuğunda yine Azerbaycan devlet sanatçısı İslam Manafov yer alacak.

Müzik direktörü Turan Manafzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada konserin Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümüne ithafen düzenlendiğini belirterek, "Türk dünyası sanatçıları olarak zaferimizi sahnede müziğin evrensel sesiyle, sanatseverlerin katılımıyla Ankara'da kutlayacağız. Aynı zamanda 7 Güzel müzik grubunun kurucusu ve müzik direktörü olarak bu proje benim için manevi olarak çok değerli." dedi.

Manafzade, ayrıca şunları kaydetti: "Türk dünyasının 12. yüzyıl filozofu, şairi Nizami-i Gencevi'nin '7 Güzel' eserindeki 7 karakterden birisi Turan'dır. Hatta ünlü 'Turandot' operasının hikayesi de bu esere dayanmaktadır. Gencevi, eserlerinde kadınları güçlü ve akıllı tasvir etmiştir. Bizler de dünya sahnelerinde yaptığımız konserlerle Türk kadınını layığınca temsil etmeye çalışıyoruz."

Babası İslam Manafov'un konserde anlatıcı olarak yer alacağını vurgulayan Manafzade, "Bugüne kadar farklı kıtalarda birçok konser vermiş bir müzik grubu olarak Türkiye'de bulunmaktan hep heyecan duyuyoruz. Tüm sanatseverleri konserimizde görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Turan Manafzade ile sahnede yer alacak isimler arasında Selbi Kadyrova, Vlada Melikova, Maiya Medetbek, Kanysh Nurdi, Firuze Rustaii ve Grit Reka Vass bulunuyor. Topluluk, Ankara konseriyle hem kültürel mirası hem de Türk dünyasının sanatsal dayanışmasını sahneye taşımayı hedefliyor.

Konser, tarihi eser ilhamı, çok uluslu yorum ve anma niteliğiyle öne çıkıyor; sanatseverler için hem duygusal hem de kültürel açıdan önemli bir program sunulacak.

