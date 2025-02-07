7 Şubat 2025 Gündem: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

Gündem - 7 Şubat 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da partisinin il başkanlığını ziyaret edecek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek. Ayrıca Narlıca Mezarlığı ve Defne Belediyesine gerçekleştireceği ziyaretlerin ardından belediye önünde basın açıklaması yapacak ve Deprem Anneleri Korosu etkinliği ile konteyner kent mevlit törenine katılacak. (Hatay/09.30/11.00/13.00/14.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama, Yürütme, Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kütahya’da işyeri açılışı yapacak ve ardından çeşitli dernekleri ziyaret edecek. Son olarak partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katılacak. (Kütahya/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na iştirak edecek. (Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I'in tanıtımı için İstanbul Finans Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu" toplantısına katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. (Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor karşılaşacak. (Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Mersinspor-Karşıyaka maçıyla başlayacak. (Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak. (Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

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