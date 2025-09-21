7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Afyonkarahisar'da Sona Erdi

Afyonkarahisar'da 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali, yarışmalar, atölyeler, gastro şovlar ve Cengiz Kurtoğlu konseriyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:37
Üçüncü gün: Yarışmalar, atölyeler ve gösterilerle kapanış

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi.

Festivalin üçüncü günü, çeşitli kategorilerde düzenlenen yemek yarışmaları, kapsamlı atölye çalışmaları, etkileyici gastro şovlar ve sektör panelleriyle tamamlandı.

Yerli ve yabancı şeflerin katıldığı paneller ve gösteriler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda, Afyonkarahisar yemekleri, tatlıları ve hamur işleri başta olmak üzere çok sayıda yöresel lezzet katılımcılara ve davetlilere ikram edildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere sertifika ve ödüller takdim edildi; festival, hem gastronomi hem de kültürel paylaşım açısından zengin bir program sundu.

Festivalin üçüncü gününde sanatçı Cengiz Kurtoğlu bir konser vererek etkinliğe renk kattı.

