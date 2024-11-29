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7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu CerModern'de Gerçekleşiyor

7-8 Aralık tarihleri arasında CerModern'de düzenlenecek sempozyum, sinema ve felsefi tartışmaları bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:42
7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu CerModern'de Gerçekleşiyor

7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu CerModern'de Başlıyor

CerModern, 7-8 Aralık tarihlerinde SineFilozofi Dergisi işbirliği ile düzenlenecek 7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Sempozyum, sinemanın toplumsal, politik ve felsefi boyutlarını derinlemesine ele almayı hedefliyor.

Sinemanın Felsefesi Üzerine Derinlemesine Tartışmalar

Bu yılki sempozyum, sinema ve felsefenin kesişim noktasını keşfetmek isteyen akademisyenleri ve sinemaseverleri bir araya getiriyor. Prof. Mike Wayne, Dr. Chiara Quaranta ve Dr. Cristobal Escobar gibi uluslararası üne sahip isimler, anonim konuşmacılar arasında yer alarak katılımcılara ilham verecek.

Önemli İsimler Sempozyumda Bir Araya Geliyor

Ayrıca sinemanın iki büyük ustası Semih Kaplanoğlu ve Christian Petzold da etkinlikte yer alarak sinemaseverlerle buluşacak. Bu sayede, katılımcılar etkileyici film deneyimlerini ve felsefi bakış açılarını tartışma fırsatı bulacak.

Bütün bu unsurlar, sinema ve felsefe tutkunları için heyecan verici bir etkinlik sunuyor. CerModern’de düzenlenecek bu sempozyumda yer almak için tarihleri not etmeyi unutmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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