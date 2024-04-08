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71 ilde yapılan “Mercek-16” operasyonlarıyla 900'den fazla silaha el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde düzenlenen ve 4 gündür devam eden “Mercek-16” operasyonları ile toplam 912 silahın ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:37
71 ilde yapılan “Mercek-16” operasyonlarıyla 900'den fazla silaha el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden “Mercek-16” operasyonları ile ilgili bilgi verdi. 71 ilde, 4 gündür devam etmekte olan ve il jandarma ile il emniyet müdürlükleri tarafından yapılan “Mercek-16” operasyonlarıyla çok sayıda silah ele geçirildi, 959 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Ele geçirilen silahlardan 661 tanesinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Diğer yandan ele geçirilen 912 silahtan 35 tanesinin kurusıkıdan tabancaya çevrilmiş olduğu belirtildi. Operasyonlarda 40 adet uzun namlulu tüfek, 176 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Yerlikaya, operasyon esnasında 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını da belirtti.

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