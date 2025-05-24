71 Yaşındaki Ziraat Mühendisi Dördüncü Üniversitesinden Mezun Oldu

Isparta'da Bir Başarı Hikayesi

Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi Hasan Hüseyin Akın, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni başarıyla tamamlayarak dördüncü üniversitesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Uzun Bir Eğitim Yolculuğu

Akın, üniversite hayatına 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile başlamış, uzun yıllar tarım sektöründe görev yapmıştır. Emekli olduktan sonra, önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nü ardından da İlahiyat Ön Lisans Programı'nı bitirmiştir.

Duygularını Paylaştı

Mezuniyet töreninde gazetecilere konuşan Akın, duygularını şu şekilde ifade etti: "1978 yılındaki o öğrencilik yıllarımı tekrar yaşıyorum. Yurt hayatını, okulda arkadaşlarla olan diyaloğumu, hocalarla olan ilişkimi yeniden yaşamak çok güzeldi. Şimdi bu arkadaşlardan ve hocalardan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum."

Gelecek Planları ve Tavsiyeleri

Eğitim yolculuğuna yüksek lisansla devam etmeyi hedeflediğini belirten Akın, beşinci üniversitesi olarak işletme fakültesini bitirmek istediğini ekledi. Gençlere ise şu tavsiyelerde bulundu: "Sabırla çalışsınlar, ümitsiz olmasınlar. Sabreden zafere ulaşır. Bazen korkuyorlar, pes ediyorlar ama çalışarak yapılmayacak hiçbir şey yoktur."

Arkadaşlarından Destek ve İlham

Sınıf arkadaşları da Akın'ın azmini ve duruşunu örnek aldıklarını dile getirdi. Akın, azmiyle birçok insana ilham vermeye devam ediyor.

Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de tamamlayarak dördüncü üniversitesinden mezun oldu.

Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de tamamlayarak dördüncü üniversitesinden mezun oldu.