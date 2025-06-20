74 Yıl Sonra Bulunan Şehit Piyade Er Mehmet Çağlar'ın Künyesi Ailesine Teslim Edildi

Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) yetkilileri, 1951 yılında Kore Savaşı’nda şehit düşen Piyade Er Mehmet Çağlar’a ait künyeyi 74 yıl sonra bulmayı başardı. Künyenin ailesine teslim edilmesi, Mersin’in Mut ilçesinde gerçekleşti.

MAKRI’nin yapmış olduğu açıklamalara göre, 17 Nisan 1951 tarihinde meydana gelen bu trajik olay sonrasında, Mehmet Çağlar’a ait bir fotoğraf bile bulunamamıştı. Ancak, yıllar süren araştırmalar sonucunda, şehidin künyesine ulaşıldı. Bunun ardından, Milli Savunma Bakanlığı ile temasa geçildi ve Çağlar’ın yakınlarının Mut’ta yaşadığı öğrenildi.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı öncülüğünde oluşturulan Kore askeri heyeti, Mersin’e gelerek, Mut’taki Muharip Gaziler Derneği Şubesini ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen etkinlikte, şehidin ablasının kızı olan Emine Çetin’e, Mehmet Çağlar’ın künyesi ve Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan şeref madalyası teslim edildi.

Buluşma esnasında, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal da heyete eşlik ederek, duygusal anlara tanıklık etti. Aile, şehidin künyesi ve madalyasını alarak, buruk bir sevinç yaşadı.

Koreliler Türkiye'ye Minnettar

MAKRI yetkilisi Keun-won Lee, Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği demeçte, Türkiye’nin Kore için yaptığı katkıları her zaman hatırlayacaklarını vurguladı. Lee, "Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerine minnettarız. Bu süreçte kayıp eşyaların bulunması için çalışmalar yapıyoruz. Şehit Piyade Er Mehmet Çağlar’ın künyesini bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz,” dedi.

Lee, Kore Savaşı’na yaklaşık 21 bin Türk askerinin katıldığını ve Türkiye sayesinde Güney Kore’nin gelişmiş bir ülke haline geldiğini belirterek, "Kore ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik sonsuza dek sürecek," ifadesini kullandı.

Aile Yakınları Gurur Duydu

Şehit Mehmet Çağlar’ın amcasının oğlu İsmail Çağlar, künyeyi yıllar sonra görebildikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Çağlar, "Korelilere çok teşekkür ederiz. Sanki kendisi çıkıp gelmiş kadar mutlu olduk. Şehidimizi Kore’ye emanet ediyoruz. Onlara güveniyoruz," dedi.

Künyeyi teslim alan Emine Çetin ise bu anın kendileri için çok anlamlı olduğunu ve dayısının emanetini gururla saklayacaklarını dile getirdi.

Kore Savaşı'nda 1951 yılında şehit olan Piyade Er Mehmet Çağlar'ın 74 yıl sonra bulunan künyesi, kendisinin bir fotoğrafının bile bulunmadığı aile yakınlarına Mersin'in Mut ilçesinde teslim edildi. Şehidin ablasının kızı olan ve künyeyi teslim alan Emine Çetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kore Savaşı'nda 1951 yılında şehit olan Piyade Er Mehmet Çağlar'ın 74 yıl sonra bulunan künyesi, kendisinin bir fotoğrafının bile bulunmadığı aile yakınlarına Mersin'in Mut ilçesinde teslim edildi. Şehidin ablasının kızı olan ve künyeyi teslim alan Emine Çetin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.