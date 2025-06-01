8. Antalya Akra Caz Festivali, Fazıl Say'ın Konseriyle Finale Ulaştı

Antalya Akra Caz Festivali, Fazıl Say ile Zirveye Ulaştı

Antalya'da 14-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 8. Akra Caz Festivali, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın unutulmaz konseriyle sona erdi. Festival, Türk Hava Yolları (THY) ulaşım sponsorluğunda, caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Fazıl Say'dan Unutulmaz Bir Performans

Festivalin kapanışını gerçekleştiren Fazıl Say, “Piyano Başında 50 Yıl” isimli konseriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konserinde, caz aranjmanlarında yetenekli davulcu Ferit Odman ona eşlik etti. Fazıl Say, sahnedeki konuşmasında, "Ferit Odman gibi cazın büyük bir üstadı ve bu kadar yaratıcı bir sanatçıyla aynı sahnede olmak büyük mutluluk. Akra Hotel ailesinin caz festivali ile bu kente ve bizlere yaşattığı bu güzellikleri Türk kültür hayatına armağan etmeleri benim için büyük bir değer" ifadelerini kullandı.

Festivalin Diğer Konukları

Festival boyunca sahne alan diğer önemli caz sanatçıları arasında Ibrahim Maalouf, Richard Bona, Kurt Elling, Charlie Hunter, Melody Gardot, Fatoumata Diawara, ve Igor Butman yer aldı. Ayrıca, Moskova Caz Orkestrası ve vokalist Fantine de festivalin renkli yüzlerinden oldu.

8. Akra Caz Festivali, sanat severlere unutulmaz anlar yaşatmasının yanı sıra, caz müziğinin zengin kültürünü de Antalya'da bir kez daha hayata geçirdi.

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nin, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın konseriyle sona erdi.

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nin, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın konseriyle sona erdi.