8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda 35 Eser Sergilendi

Erzurum'da Sanat Dolu Bir Gün

Erzurum’un İspir ilçesinde gerçekleştirilen 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı, sanatseverleri bir araya getiren özel bir etkinlik olarak dikkat çekti. Yeni İspir Müzesi'nde düzenlenen sergide, Türkiye ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen sanatçıların yaptığı toplam 35 eser sergilendi.

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Serginin açılışı, Genel Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm tarafından yapılan sunumla başladı. Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Dağların yer yüzünün çivisi, milletin çivisinin de kültür ve sanat olduğunu" vurguladı. Çelik, bu çalıştayın geleneksel kültürlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık ise Erzurum’da aktivitelerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Sergide Yer Alan Eserler

Konuşmaların ardından, sanatçıların Türk ve Anadolu mitolojilerini yansıtan eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Sergide, İspirli çocukların kendi içsel düşüncelerini yansıttıkları tablolar da dikkat çekti. Bu durum, genç yeteneklerin sanatla buluşmasını ve kendilerini ifade etme fırsatı bulmalarını sağladı.

Katılımcılar ve Davetliler

Programa; Pazaryolu Kaymakamı ve İspir Kaymakam Vekili Zekeriya Murat Şahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır, MHP İspir İlçe Başkan Vekili İsrafil Yiğit, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, ressamlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Bu eşsiz etkinlik, sanatı ve kültürü yaşatmaya devam etme kararlılığını güçlendirdi.

Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda yapılan 35 eserden oluşan sergi açıldı.

Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda yapılan 35 eserden oluşan sergi açıldı.