8 ile 'sarı' Meteorolojik Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 8 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Uyarının Kapsadığı İller

Açıklamada, yağışların öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısı ve yurdun kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlara Uyarı

Bakanlık, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.