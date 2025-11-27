8. Isparta Kitap Fuarı 12-21 Aralık 2025'te Başlıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan İl ve İlçe İdare Şube Başkanları ve Kaymakamlar toplantısında, 12-21 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Isparta Kitap Fuarı hakkında bilgi verdi.

Toplantı ve gündem

Toplantı, Isparta Valisi Abdullah Erin başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile daire müdürleri katıldı. Toplantıda Isparta merkez, ilçe ve köylerle ilgili değerlendirmeler yapıldı ve yapılması gerekenler ele alındı.

Fuarın adresi ve sloganı

8. Isparta Kitap Fuarı, 'Şimdi Kitap Okuma Zamanı' sloganıyla Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Vali Erin: 'Çocuklarımızı kitapla tanıştırmalıyız'

Vali Abdullah Erin birlik ve beraberlik vurgusu yaparak fuarın önemine dikkat çekti. Vali Erin'in sözleri şöyle: 'Çocuklarımızı, gençlerimizi kitapla tanıştırmak, okumaya teşvik etmek son derece önemli. Bu alışkanlığın geçtiği önemli yerlerden bir tanesi de bu kitap fuarlarıdır. Çocukları orada uzak kaldıkları kitap kültürüyle tanıştırmak, faydalı kitapların yazarlarıyla bir araya getirmek, bu bağlamda çocuklarda, gençlerde bir farkındalık oluşturmak son derece faydalı olur. Kaymakamlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, Milli Eğitim Müdürümüz Recai Beyle birlikte istişare halinde ilçelerindeki gençlerimizin, çocuklarımızın fuara getirilmesi, götürülmesi konusunda her türlü desteği sağlamalarını rica ediyorum.'

Başkan Başdeğirmen: 'Okumanın şart olduğu inancındayız'

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve fuarı anlattı. Başkan Başdeğirmen'in ifadeleri: 'Devletimizin, ülkemizin şuandaki durumundan çok daha üst seviyeye gelebilmesi için elbirliği, güç birliği çalışmalar yapabilmemiz lazım. Sürekli her yaptığımız çalışmada ülkemizi bir basamak daha ileri götürmeliyiz. Isparta’mızı da bir basamak ileri götürürsek ülkemize de yansıyacaktır. Bu amaçla yapılan çalışmaların ve yaptığımız değerlendirmelerin hepsi ülkemizin daha güçlü olması içindir. Yaptığımız çalışmalarda sayın valimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ülkemizin istediğimiz seviyelere ulaşabilmesi için okumanın şart olduğu inancındayız. Okumadığımız hiçbir şeyde gerekli bilgiyi almamız ve kafamızda kalması mümkün değil. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşmak için de kitap fuarlarına önem veriyoruz.'

Organizasyon ve öğrenci katılımı

Başdeğirmen, geçen yılki yoğun katılımın ardından bu yıl da fuarı en iyi şekilde düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti. İş birliği çağrısı yaparak, öğrencilerin taşınması için halk otobüsleri kooperatifi, ser-tur ve diğer servisçi kuruluşların destek verdiğini aktardı. Ayrıca öğrencilere 50 liralık hediye çekleri verileceğini ve bu çeklerin ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaymakamlıklar ile belediyeler aracılığıyla dağıtılacağını söyledi.

Son söz

Yetkililer, ilçelerden, beldelerden ve köylerden çocukların fuara getirilmesi konusunda ilgili kurumların destek vermesini istedi. Başdeğirmen, 'Geçen yıl da sayın valimiz bize bu konuda destek vererek çocuklarımızda kitap sevgisini oluşturmuştu. Çok güzel yazarlarımız fuara gelecek. Hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza bilgi verecek yazarlarımızın imza günlerine talep oluyor. Sizlerle beraber kitap fuarını en iyi şekle getirmek istiyoruz' dedi.

