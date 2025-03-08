8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programları ve Önemli Etkinlikler

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler ve programlar tüm detaylarıyla belirlenmiş durumda.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:00
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programları ve Önemli Etkinlikler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katılmak üzere İstanbul'a gidiyor. (İstanbul/19.09)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadın Varsa, Yaşam Var" etkinliği dahilinde "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu" paneline iştirak edecek. (Ankara/11.00/Manisa/20.30)

Yönetimden Önemli Katılımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Kadın Kolları tarafından düzenlenen Arnavutköy Hatıra Ormanı fidan dikimi etkinliği ile Haliç Kongre Merkezi'ndeki İftar Programı'na katılacak. (İstanbul/15.30-18.30)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Nevşehir'de düzenlenecek iftar programına gelişini sürdürecek. (Nevşehir/18.48)

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe katılıyor. (İstanbul/13.00)

Ekonomi ve İftar Programları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki sarımsak ekimi etkinliğine ve AK Parti İl Başkanlığı iftarına iştirak edecek. (Kastamonu/13.30/18.51)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak. (İstanbul/18.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Kule Restoran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kadın Personel ile iftar programına katılacak. (Ankara/18.53)

Dış Politika ve Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası sürecindeki gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Eğitim ve Çalıştaylar

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Kafkas Üniversitesi'nde "İneklerde Döl Verimi Problemleri ve Buzağı Ölümlerinin Engellenmesine İlişkin Yetiştirici Eğitimi Çalıştayı"na katılacak. (Kars/11.00)

Sporda Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında; Bellona Kayserispor ile RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor ile Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmaları devam edecek. (Kayseri/13.30/Antalya/16.00/Trabzon/20.30)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftası; Alagöz Holding Iğdır FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Esenler Erokspor ile Manisa FK maçlarıyla açılacak. (Iğdır/13.30/İstanbul/20.30)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası grup kuraları için Yunanistan'da toplanıyor. (Atina/21.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında; Darüşşafaka Lassa ile Türk Telekom, Galatasaray ile Karşıyaka ve Bursaspor Yörsan ile TOFAŞ karşılaşmaları olacak. (İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

Nesine 2. Lig gruplarında 26. hafta, 4 karşılaşmayla başlayacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 23. hafta, 5 maç ile start alacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 24. hafta, Beşiktaş ile Galatasaray Daikin maçıyla başlayacak. (İstanbul/17.00)

SMS Grup Efeler Ligi’nde 25. hafta karşılaşmaları yapılacak. (Ordu/13.00/Antalya/13.30/İstanbul/14.00/17.30/İzmir/15.00/Ankara/17.30)

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