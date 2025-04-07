8 Nisan 2025: Siyasi Görüşmeler ve Spor Müsabakaları Gündemde

Gündem Özeti: 8 Nisan 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Görüşmeler

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı görüşecek. (Ankara/11.00/13.00)

Yasama ve Yürütme

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Oturumu'na katılacak. Eylem planlarının onaylanmasının ardından basın toplantısında konuşacak. (Astana)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. (TBMM/15.00/12.45)

Ekonomi ve Finans

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katılacak. (İslamabad)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. (Ankara)

Dünya Diplomasi

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Spor Müsabakaları

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek. (Sivas/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, çeşitli maçlarla başlayacak: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakaları. (Ankara/14.00/Iğdır/17.00/Manisa/20.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyesporu ağırlayacak. (Aksaray/18.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçları, Altekma-Spor Toto ve ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank arasındaki karşılaşmalarla devam edecek. (İzmir/14.30/Antalya/17.00)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası Slovakya'da devam ediyor. (Bratislava)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başlayacak. Arsenal-Real Madrid ve Bayern Münih-Inter müsabakaları heyecanla bekleniyor. (Londra/Münih/22.00)

* Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.