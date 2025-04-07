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8 Nisan 2025: Siyasi Görüşmeler ve Spor Müsabakaları Gündemde

CHP lideri Özgür Özel, önemli görüşmeler yaparken, Türkiye'de spor dünyasında da heyecanlı maçlar başlıyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:59
8 Nisan 2025: Siyasi Görüşmeler ve Spor Müsabakaları Gündemde

Gündem Özeti: 8 Nisan 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Görüşmeler

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı görüşecek. (Ankara/11.00/13.00)

Yasama ve Yürütme

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Oturumu'na katılacak. Eylem planlarının onaylanmasının ardından basın toplantısında konuşacak. (Astana)

2- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. (TBMM/15.00/12.45)

Ekonomi ve Finans

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katılacak. (İslamabad)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. (Ankara)

Dünya Diplomasi

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Spor Müsabakaları

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek. (Sivas/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, çeşitli maçlarla başlayacak: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakaları. (Ankara/14.00/Iğdır/17.00/Manisa/20.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyesporu ağırlayacak. (Aksaray/18.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçları, Altekma-Spor Toto ve ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank arasındaki karşılaşmalarla devam edecek. (İzmir/14.30/Antalya/17.00)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası Slovakya'da devam ediyor. (Bratislava)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başlayacak. Arsenal-Real Madrid ve Bayern Münih-Inter müsabakaları heyecanla bekleniyor. (Londra/Münih/22.00)

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