81 ilde “Çember-7” Operasyonu: Eşzamanlı Operasyon ile Bin 34 Firari Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-7 Operasyonları"nda arama kaydı bulunan bin 34 firarinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Operasyonda Hangi Suçlardan Arananlar Yakalandı?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda yakalanan şahısların suç türlerine göre dağılımını paylaştı. Buna göre, yakalananlardan 13’ü adam öldürme, 342’si hırsızlık, 239’u yaralama, 43’ü cinsel suçlar, 54’ü yağma, 148’i dolandırıcılık, 90’ı uyuşturucu madde ticareti, 9’u silahlı terör örgütüne üye olma, 2’si FETÖ/PDY örgütüne üye olma ve 94’ü diğer suçlardan aranıyordu. Yakalanan şahısların 20’sinin 20 yıl ve üzeri, 76’sının 20 yıla kadar, 164’ünün 10 yıla kadar, 324’ünün 5 yıla kadar ve 450’sinin 2 yıla kadar hapis cezası ile arandığı belirtildi.

Operasyonda Kaç Personel ve Ekip Görev Aldı?

Bakan Yerlikaya, operasyonların 81 il genelinde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personel ve 7 bin 795 ekip ile gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonlarda il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve sahil güvenlik komutanlığı birimleri görev aldı. Operasyonlarda 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada arama yapıldı. Bakan Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, il jandarma komutanlarını, il emniyet müdürlerini, sahil güvenliğini ve operasyona katılan polisleri, jandarmaları tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.





“Çember-7 Operasyonları” Nedir?

“Çember-7 Operasyonları”, İçişleri Bakanlığı tarafından arama kaydı bulunan firari suçluların yakalanması amacıyla düzenlenen bir operasyon serisidir. Operasyonun adı, firari suçluların çember içine alınması ve kaçış yollarının kapatılması anlamına gelmektedir. Operasyonlar, 2020 yılından bu yana 7 kez gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda bugüne kadar toplam 13 bin 500’den fazla firari suçlu yakalanmıştır. Operasyonlar, arama kaydı bulunan firari suçluların yakalanması, suç işleme potansiyelinin azaltılması, suç mağdurlarının adalet duygusunun güçlendirilmesi ve halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması hedefleriyle devam etmektedir.

Çember-7 Operasyonları’nda Hangi Suçlardan Arananlar Yakalandı?

Çember-7 Operasyonları’nda adam öldürme, hırsızlık, yaralama, cinsel suçlar, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, silahlı terör örgütüne üye olma, FETÖ/PDY örgütüne üye olma ve diğer suçlardan arananlar yakalandı.