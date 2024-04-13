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81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz itibarıyla, katılımcıların belirli şartlar altında birikimlerinin bir kısmını alabilmelerine olanak tanıyan Kısmen Ödeme Uygulaması hayata geçirilecek. İşte bu uygulama hakkında sıkça sorulan 10 soru ve cevapları...

Yayın Tarihi: 13.04.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 11:18
81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

BES sistemine dahil olan vatandaşlar, hayatlarının dönüm noktalarında; evlenme, ev satın alma veya doğal felaket gibi durumlarda, birikmiş olan devlet katkılarını da içeren mevcut birikimlerini nakit olarak kullanabilecekler. Böylelikle, bu önemli anlarda nakit sıkıntısı yaşamadan, tasarruflarını koruyarak BES avantajlarından vazgeçmeden finansal destek sağlanmış olacak. İşte bu konuya dair en çok merak edilen soruların cevapları...

BİREYSEL EMEKLİLİK

KISMEN ÖDEME UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kısmen Ödeme Uygulaması, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yer alan bir yeniliktir. Bu uygulama, eğitim masrafları, evlilik, konut edinme gibi önemli yaşam gereksinimleri için, BES’ten ayrılmaya gerek kalmadan ve mevcut haklardan ödün vermeden, toplam birikimin yarısına kadar olan kısmını, devlet katkısını da içerecek şekilde nakit olarak çekme fırsatı sağlar.

NE KADAR PARA ALINACAK, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Kısmen Ödeme Uygulaması kapsamında, BES katılımcıları birikimlerinin yarısına kadar olan miktarı, devlet katkısını da içerecek şekilde talep edebilirler. Başvurular, ilgili emeklilik şirketlerine yapılmalıdır. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Başvuru sonuçları genellikle üç iş günü içinde işleme alınır ve katılımcılara geri dönüş yapılır.

BES HAKKINDA

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Başvuru koşulları şunlardır:

• Doğal afetler hariç, her durum için yalnızca bir kez başvuru hakkı bulunmaktadır.

• Doğal afet durumlarında tarih ve miktar sınırlaması yoktur.

• İlk başvuru için en az beş yıllık sistemde kalma ve aylık asgari ücretin beş katı tutarında ödeme yapmış olma şartı gereklidir.

• Evlilik ve konut alımı için yapılan başvurularda, önceki başvurudan itibaren beş yıl geçmiş olmalıdır.

• Eğer birden fazla BES sözleşmesine sahipseniz, yalnızca bir tanesi için başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Gerekli belgeler ise şöyle sıralanabilir:

• Konut alımı için tapu senedi,

• Evlilik durumu için nüfus kayıt örneği,

• Doğal afetler için SEDDK tarafından belirlenen belgeler gerekmektedir.

BES HABERİ

ONAYLANAN MİKTAR HESAPLARA NE ZAMAN AKTARILACAK?

Eğer konut alımı veya evlilik önceden gerçekleşmişse, ilgili belgeleri başvuru sırasında sunmanız ve iki ay içinde işlemleri tamamlamanız beklenir. Onaylanan ödeme tutarı, fonların nakde çevrilmesini takiben ilk iş gününde hesabınıza aktarılacaktır. 

TUTAR HESABA AKTARILMAZSA NE YAPMAK GEREKİYOR?

Eğer belirtilen tutar on iş günü içinde hesabınıza yatırılmazsa, başvurunuz geçersiz sayılır ve yeni bir başvuru yapabilirsiniz.

BİREYSEL EMKLİ,LİK HABERİ

BELGELERİ VERİLEN SÜREDE TAMAMLAYAMAYANLAR NE YAPMALI?

Belgelerinizi belirtilen sürede tamamlayamazsanız, kısmen ödeme hakkınız iptal olur ve devlet katkısının %30’u geri alınır.

TAAHHÜTNAMEYİ SAĞLAYAMAYANLARIN NE YAPMASI GEREKİR?

Belgelerinizi belirtilen sürede tamamlayamazsanız, kısmen ödeme hakkınız iptal olur ve devlet katkısının %30’u geri alınır.

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