81 Şehirden Öğrenciler İstanbul'u Tanıma Fırsatı Buluyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında bulunan öğrencileri İstanbul’da ağırlıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen öğrenciler, 4 gün boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Etkinlikte, çocuklara İstanbul’un tarihi, kültürel ve medeniyet birikimini tanıtacak çeşitli gezi ve atölye çalışmaları düzenlendi. Öğrenciler, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camisi gibi şehrin simgesi olan tarihi mekanları ziyaret edecek, ayrıca Miniatürk, Panorama 1453, Rahmi Koç Müzesi gibi kültürel merkezlerdeki etkinliklere katılacaklar.

Bunun yanı sıra, programda İstanbul Boğazı’nı hiç görmemiş öğrenciler için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait TCSG Güven gemisiyle bir Boğaz turu da düzenlenecek.

Öğrenciler ilk olarak müdürlük binasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bir araya geldi. Yentür, bayram dolayısıyla Türkiye’nin her bölgesinden gelen öğrencileri ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Medeniyetler şehri İstanbul’un tarihi ve kültürel birikimini çocuklarla buluşturacaklarını vurguladı.

Yentür, Boğaz’ı ilk kez görecek öğrencilerin heyecanına ortak olacaklarını ifade ederken, "Bu program sadece bir gezi değil, tarihimizle bağ kurma, ortak değerlerimizi paylaşma ve ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımızın aynı idealde buluşmasına vesile olan güçlü bir eğitim etkinliğidir. İstanbul’un tarihi silüetiyle bütünleşen organizasyonumuz, çocuklarımızın kültürel hafızasında kalıcı bir iz bırakacaktır" dedi.

Programa, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu da katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelen öğrencileri ağırlıyor. Program kapsamında öğrenciler ilk olarak müdürlük binasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (solda) ile bir araya geldi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelen öğrencileri ağırlıyor. Program kapsamında öğrenciler ilk olarak müdürlük binasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (solda) ile bir araya geldi.