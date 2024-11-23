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850 Kilometrelik Kedinin Yolculuğu: Erzurum'dan Çankırı'ya 'Dadaş' Geldi

Erzurum'dan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine kadar 850 kilometre yolculuk yapan kedi, bakım evinde yeni bir aile buldu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:32
850 Kilometrelik Kedinin Yolculuğu: Erzurum'dan Çankırı'ya 'Dadaş' Geldi

Erzurum'dan Çankırı'ya 850 Kilometrelik Yolculuk

Erzurum'da bir aracın altına giren kedi yavrusu, yaklaşık 850 kilometrelik bir yolculuğun ardından Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kurtarıldı.

Dadaş’ın Kurtuluş Hikayesi

Mehmet Karakaya, hafif ticari aracıyla Erzurum'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Çerkeş'e yaklaştığında araçtan gelen kedi sesini duydu ve hemen yardım çağrısında bulunmak üzere ilçe merkezine girdi. Burada, Karayolları Çerkeş Bakımevi Şefi Erol Yazı ile karşılaştı.

Çerkeş İtfaiyesine yönlendiren Yazı, durumu anlatınca itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, aracın yakıt deposu bölümünde kediyi bulmayı başardı. Yaklaşık 850 kilometre boyunca aracın altında seyahat eden kediye 'Dadaş' adı verildi.

Dadaş’ın Yeni Ailesi

Kedi, Karayolları Çerkeş Bakımevi personeli tarafından sahiplenildi. Karakaya, AA muhabirine; "Yolda müzik sesini kıstığımda araçtan gelen kedi sesini fark ettim," dedi. Kedinin kurtarılmasını sağlayan Karakaya, bu durumdan ötürü büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

İtfaiye personeli Emre Bal, kedinin aracın altına derinlere gittiğini belirterek, "Deponun üstüne kadar gitmiş. Muhtemelen Erzurum'dan Çerkeş'e kadar bu şekilde seyahat etti. Burada ekipmanlarımızla kediyi kurtardık. Erol Bey de kedinin bakımını üstlendi. Erzurum'dan bir misafirimiz oldu," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da aracın altına giren kedi yavrusu, yaklaşık 850 kilometrelik yolculuktan sonra...

Erzurum'da aracın altına giren kedi yavrusu, yaklaşık 850 kilometrelik yolculuktan sonra Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkarıldı.

Erzurum'da aracın altına giren kedi yavrusu, yaklaşık 850 kilometrelik yolculuktan sonra...

Erzurum'da aracın altına giren kedi yavrusu, yaklaşık 850 kilometrelik yolculuktan sonra Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkarıldı.

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