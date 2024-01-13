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9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İşte saldırının detayları!

9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İşte saldırının detayları! Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit düştüğü çatışmalarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırının yeni kurulan üs bölgesine yakın Metina kampına yapılmak istendiği, ancak timlerin sızmayı engellediği belirtildi. Kırklareli 41. Komando Tugayı'ndan birlikler, geçici üs bölgesine saldıranlara karşılık verdi. Çatışmaların sivil yerleşim yerlerine yakın olduğu ve birliklerin tedbirli bir şekilde operasyon yaptığı kaydedildi.