9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İşte saldırının detayları!
Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit düştüğü çatışmalarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırının yeni kurulan üs bölgesine yakın Metina kampına yapılmak istendiği, ancak timlerin sızmayı engellediği belirtildi. Kırklareli 41. Komando Tugayı'ndan birlikler, geçici üs bölgesine saldıranlara karşılık verdi. Çatışmaların sivil yerleşim yerlerine yakın olduğu ve birliklerin tedbirli bir şekilde operasyon yaptığı kaydedildi.
Teröristler, zorlu hava koşullarından yararlanarak geçici üs bölgesine saldırmaya çalıştı. Kuzey Irak'ta çıkan çatışmalara ilişkin ilk bilgiler, bu saldırıyı ortaya koyuyor.
Kırıklareli 41. Komando Tugayı'nın kurduğu üs bölgesine teröristler sızma girişiminde bulundu. Teröristler, kar ve tipi gibi zorlu hava koşullarından yararlanarak geçici üs bölgesine saldırmak istedi, ancak timler durumu anlayarak teröristlere cevap verdi ve teröristleri ağır şekilde vurdu.
Teröristler, ağır silahlarla geçici üs bölgesine saldırdı. Saldırıda birlikler şehit düştü. Çatışmalar sonrası bölgede operasyon başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 15 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.