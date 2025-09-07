DOLAR
9 Ayda 474 bin 18 Suriyeli Ülkesine Döndü: Ali Yerlikaya'dan Açıklama

8 Aralık 2024'ten bu yana 474 bin 18 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığı; 2016'dan bugüne bu sayı 1 milyon 213 bin 620'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:47
9 Ayda 474 bin 18 Suriyeli Ülkesine Döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren toplam 474 bin 18 Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönüllü geri dönüş sürecinde Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını anımsatan Yerlikaya, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı."

Yerlikaya, ülkemizin göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğünü, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğunu belirtti.

Gönüllü geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütülmeye devam edildiğini kaydetti.

