9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Ekibi Dismal Adası'ndaki Çalışmalarını Tamamladı

Türkiye'nin ilk sabit GNSS istasyonunun bakımı tamamlandı. Ekip, buz dağları ve penguenlere dair gözlemler yaptı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:05
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Ekibi Dismal Adası'ndaki Çalışmalarını Tamamladı

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Dismal Adası’nda önemli çalışmalara imza attı

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, King George Adası’ndan başlayan deniz yolculuklarının üçüncü gününde, Dismal Adası’na ulaştı ve burada bulunan Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Seferin Koordinasyonu

Sefer, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Deniz Yolculuğuna Başlangıç

Ekip, King George Adası’ndan başladıkları deniz seyahati boyunca, Le Maire kanalı, Penola Boğazı ve Grandidier Kanalı’ndan geçerek Adelaide Adası’nın Güney Okyanus'a açılan kısmında bulunan Dismal Adası’na ulaştı. Burada, 5 yıl önce kurulan Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunun bakımını yaptılar.

Araştırma Verileri

Seferin lideri Prof. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, Dismal Adası’ndaki GNSS istasyonunun verileri toplamaya devam ettiğini ifade ederek, "Yarımadanın en güneyindeki bu istasyon, bize oldukça değerli veriler sunmaktadır. Güncellemelerle çalışma süresini artırdığımız istasyon, bu bölgedeki tektonik ve izostatik basınç değişimlerinin deformasyonlarını incelememizi sağlıyor" dedi.

GNSS Gözlemleri

Ekipten Harita Genel Müdürlüğü (HGM) Yersel Uygulama Subayı Mühendis Üsteğmen Abdullah Kellevezir, 2020’den itibaren düzenlenen seferlerde HGM olarak aktif rol aldıklarını belirtti. Dismal’da bir sabit GNSS istasyonu ile uydu gözlemlerinin yanı sıra, yersel jeodezik noktalarda da gözlemler yaptıklarını söyledi.

Tektonik Hareketler ve İklim Değişikliği

Kellevezir, Batı Antarktika'nın tektonik açıdan hareketli olduğunu vurgulayarak, "Bu bölge, yıllık ortalama 1-1,5 cm kuzeydoğu yönünde hareket ediyor" bilgisini paylaştı. Ayrıca, Dr. Atilla Yılmaz gemi seyri sırasında kıyıya yakın alanlarda daha fazla buzdağı gözlemlediklerini ve bu durumun küresel iklim değişikliğine dair ipuçları verdiğini ekledi.

Gözlemler ve Ekosistem

Çalışmalarının ardından ekip, Horseshoe Adası’na geçti ve yolculukları sırasında çok sayıda buzdağı, buzul, kambur balina ve penguen türlerini gözlemleme fırsatı buldu.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, bilim camiasına önemli veriler sunmaya ve iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemeye devam ediyor.

9.Ulusal Antartkika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...

9.Ulusal Antartkika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor. Ekip, King George Adası’ndan başladıkları gemi seyri boyunca, Le Maire kanalı, Penola Boğazı, Grandidier Kanalı’ndan geçerek Adelaide Adası’nın Güney Okyanusa açılan bölümünde bulunan Dismal Adası’na vardı. Ekip, gemi seyri boyunca rotaları üzerinde birçok çeşitli buzdağı ve buzdağlarının üzerinde Gentoo penguenlerini gözlemledi.

9.Ulusal Antartkika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...

9.Ulusal Antartkika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda devam ediyor. Ekip, King George Adası’ndan başladıkları gemi seyri boyunca, Le Maire kanalı, Penola Boğazı, Grandidier Kanalı’ndan geçerek Adelaide Adası’nın Güney Okyanusa açılan bölümünde bulunan Dismal Adası’na vardı. Ekip, gemi seyri boyunca rotaları üzerinde birçok çeşitli buzdağı ve buzdağlarının üzerinde Gentoo penguenlerini gözlemledi.

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