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9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri tamamlandı, farklı partilerin eleştirileri ve destekleri gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:04
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda 9. Yargı Paketi Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklife ilişkin görüşmeler tamamlandı. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, sunumunda yargı reformunun toplumsal gereklilikler doğrultusunda önemli değişiklikler içermesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi'nin Eleştirileri

Saadet Partisi grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, bu teklifi hukuk camiasını dahi zorlayacak kadar karmaşık bulduğunu ifade ederek, paketin birçok hukuka aykırılık barındırdığını iddia etti. Özbudun, Türkiye'nin anayasa açısından bir kriz yaşadığını ve bu paketin bu duruma çözüm sunmadığını belirtti.

İYİ Parti'nin Görüşleri

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yargının çeşitli sorunları olduğunu, bunun göstermelik reform paketleriyle çözülemeyeceğini dile getirdi. Olgun, yargı reformlarının gerçek anlamda yenilikçi ve verim artırıcı olması gerektiğini belirtti.

MHP'nin Destekleyici Tutumu

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yargı sistemine yönelik önemli değişiklikler ve iyileştirmeler yapılacağını ifade etti ve bunun temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacağını sözlerine ekledi.

DEM Parti ve CHP'nin Eleştirileri

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, teklifin hazırlanmasında toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin dikkate alınmadığını savundu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise yargı reformu vaatlerinin gerçek sorunlardan uzak olduğunu ve bu tür reformların mevcut sistemde başka değişiklikler yapmadan gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi.

Teklifteki Önemli Değişiklikler

Cahit Özkan, teklifte 20 farklı kanunda değişikliklerin öngörüldüğünü ve bu düzenlemelerin bireylerin haklarının korunmasına yardımcı olacağını kaydetti. Özkan, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle vatandaşlara yönelik tehditlerin önlenmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin birinci bölümündeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, birleşimi 5 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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