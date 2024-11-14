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9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:30
9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Yiğit Kurt, Bodrum'da Uğurlandı

Bir trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Yiğit için düzenlenen cenaze töreni, Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde gerçekleştirildi.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Törene Yiğit Kurt'un babası Serkan Kurt, annesi Pınar Kurt, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ve Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Bodrum FK temsilcileri de törende yer aldı.

Oğlunun Ayrılışı Ailesini Yıktı

Yiğit Kurt'un tabutu, Galatasaray bayrağına sarılmış olarak ailesinin önünde yer aldı. Oğullarının kaybı nedeniyle gözyaşı döken anne ve baba, duygu dolu anlar yaşadı.

Bitez Mezarlığı'na Defnedildi

Küçük Yiğit'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza ve Organ Bağışı

Yiğit Kurt, 7 Kasım'da babasıyla birlikte Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek için İstanbul'a giderken Balıkesir'in Susurluk ilçesi'nde bir trafik kazası geçirmişti. Kazanın ardından beyin ölümü gerçekleşen Yiğit'in ailesi, onun organlarını bağışlama kararı aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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