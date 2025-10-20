AA Kitap, 76. Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türkiye’yi temsil etti

Yayın Tarihi: 20.10.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 14:18
Türk yayıncılığının uluslararası sahnedeki görünürlüğü güçlendi

AA Kitap, 76. Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye'yi temsilen yer aldı. Etkinlik çerçevesinde Türk yayıncılığının eserleri ve yayıncıları uluslararası ziyaretçilere tanıtıldı.

Fuar katılımı, Türk yayınevlerinin uluslararası ağlarını genişletmesi ve kültürel çeşitliliğin tanıtımı açısından önemli bir fırsat sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı (AA), yayıncılık alanındaki birikimini uluslararası alana taşıyarak bu yıl 76’ncısı...

Anadolu Ajansı (AA), yayıncılık alanındaki birikimini uluslararası alana taşıyarak bu yıl 76’ncısı düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı’nda yerini aldı. 105 yılı aşkın süredir Türkiye’nin sesini dünyaya duyuran AA'nın yayın markası AA Kitap, Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Türkiye Ulusal Standı’nda açtığı bölümde, diplomasi, strateji, medya, kültür, yapay zeka ve fotoğraf gibi alanlarda hazırladığı eserlerle Türkiye’nin entelektüel birikimini dünya kamuoyuna tanıttı.

