Arnavutköy'de Trabzon Rüzgarı: Memleket Günleri'nde Horon ve Lezzet Şöleni

Arnavutköy Memleket Günleri'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri; Adil Karaismailoğlu, Mustafa Candaroğlu ve İbrahim Akın'ın katılımıyla Karadeniz coşkusu yaşandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:33
Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Memleket Günleri kapsamında gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri, Karadeniz coşkusu ve yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler ve lezzetler memleket özlemi çekenlere sunuldu; ziyaretçiler Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Katılımcılar

Programa, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlendi.

Konuşmalar

Programda konuşan Adil Karaismailoğlu, "Değerli hemşehrilerimizle birlikte olmak bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Bu tür programlar çok önemli, şehirlerde hemşehrilerin buluşup bir araya gelerek birbirlerine güç vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise etkinliklerin süreceğini belirterek, "Bizler memleket günlerinde köklerimizi hatırlamak adına bizi biz yapan kültürlerimizi yaşıyoruz. Bugün Trabzon’dayız. Karadeniz’in hırçın dalgalarından gelen esintiyi, Trabzon’un gastronomisini ve Trabzon insanının karşılamasını Arnavutköylü hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Trabzon kültürü, türküsü, horonu ve kemençesiyle gönüllerimizde yer edinmiş güzel bir ildir" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın da, "Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon diyoruz ve bunu Arnavutköy’de yaşatan herkese çok çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle organizasyona teşekkür etti.

