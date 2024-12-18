AAtölye'de Kriz Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

AAtölye'de Kriz Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Anadolu Ajansı'nda kriz yönetimi konusunda önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Bu eğitim, katılımcılara kriz anlarında etkili yönetim becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitimin Detayları

Eğitim, çeşitli sektörlerden gelen profesyonellerin katılımıyla gerçekleşti. Uzman eğitmenler tarafından verilen seminerler, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar sunarak deneyim kazandırdı.

AAtölye, bu tür eğitimlerle, bireylerin ve kurumların kriz durumlarına daha hazırlıklı olmalarını hedeflemekte.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Kriz Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. AAtölye'deki eğitimde, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal tarafından AA çalışanlarına, kriz yönetimine ilişkin bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Kriz Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. AAtölye'deki eğitimde, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal tarafından AA çalışanlarına, kriz yönetimine ilişkin bilgiler verildi.