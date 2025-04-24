AB Çalışanlarından 'Filistin'de Adalet' İçin Ortak Eylem

AB Komisyonu Önünde Protesto Düzenlendi

Fransa'da 25 gündür "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan göstericiler, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) personeliyle AB Komisyonu binası önünde Gazze'ye insani yardım girişlerinin sağlanması için bir protesto düzenledi.

AB Personeli ve Göstericilerin Birleşimi

AB'nin çeşitli kurumlarında görev yapan personel, her perşembe düzenledikleri eylemlerde bu hafta Fransa'nın Marsilya kentinde açlık grevine başlayan göstericileri ağırladı. Yerel saatle 13.00'te bir araya gelen kalabalık, AB'ye İsrail'e Gazze'ye insani yardımlar konusunda baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Fransız Doktor Pascal Andre'nin Çağrısı

Gazze'de gönüllü doktorluk yapan ve 25 gündür açlık grevinde olan Fransız doktor Pascal Andre, kalabalığa yaptığı konuşmada soykırım karşısında sessiz kalan yetkilileri ve medyayı eleştirdi. Andre, Gazze'deki bir hemşirenin kendisinden geri dönmesini istemesi üzerine "Bana 'Çünkü burada ölüyoruz. Sessizlik ve ikiyüzlülük yüzünden öldürülüyoruz.' dedi." şeklinde ifade etti.

Durum Vahim

AA muhabirine konuşan gönüllü doktor Catherine Le Scolan-Quere, 2024'te Gazze'de çalıştığını ve durumu "tarif edilecek gibi değil" olarak nitelendirdi. "Her gece bombardıman oluyordu. Şimdi ise durum çok daha kötü," diyen Le Scolan-Quere, AB yetkililerine çağrıda bulunarak İsrail'e insani yardım girişine izin vermek için baskı yapmalarını istedi.

Le Scolan-Quere, kefiyesinin Gazze'deki bir arkadaşından geri dönüşünde seslerini duyurması için hediye edildiğini belirtti. Arkadaşının, "Artık bana ailesiyle Gazze'den çıkmak istediğini söylüyor," sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Siyasi Destek

Protestoya, Avrupa Parlamentosundaki Sol Grup üyesi Belçikalı Milletvekili Marc Botenga da katılarak destek verdi.

Fransa'da 25 gündür "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan göstericiler, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) personeliyle AB Komisyonu binası önünde Gazze'ye insani yardım girişlerinin sağlanması için protesto düzenledi. Gazze'de gönüllü doktorluk yapan ve 25 gündür yaptığı açlık grevinde 14 kilo veren Fransız doktor Pascal Andre, burada konuşma yaptı.

Fransa'da 25 gündür "Filistin'de adalet" için açlık grevi yapan göstericiler, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) personeliyle AB Komisyonu binası önünde Gazze'ye insani yardım girişlerinin sağlanması için protesto düzenledi. Gazze'de gönüllü doktorluk yapan ve 25 gündür yaptığı açlık grevinde 14 kilo veren Fransız doktor Pascal Andre, burada konuşma yaptı.